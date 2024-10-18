Украина заверила Венгрию, что обеспечит поставки нефти из РФ по трубопроводу «Дружба»
22:41 18.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина заверила Венгрию в том, что обеспечит бесперебойные поставки нефти, добываемой в России, через свою территорию по трубопроводу «Дружба». Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Левенте Мадьяр по итогам своего визита в Киев, где он провел переговоры с главой украинского МИД Андреем Сибигой.
«Украинская сторона вновь заявила, что обеспечит бесперебойные поставки стратегически важной нефти, поступающей с Украины в Венгрию», — сказал Мадьяр информационному агентству MTI.
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