ООН констатирует рост площади плантаций коки в Колумбии
09:00 19.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Площадь плантаций коки в Колумбии за 2023 год увеличилась на 10%, достигнув 253 тыс. га, что стало рекордным показателем. Такие данные содержатся в ежегодном докладе Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), опубликованном в пятницу.
«Площадь засеянной кокой территории в Колумбии выросла на 10%, потенциальный объем производства кокаина — на 53%», — говорится в документе.
По словам президента Колумбии Густаво Петро, страна намерена сократить площади посевов коки, убеждая крестьян перейти к выращиванию других сельскохозяйственных культур.
НОВОСТИ
- 09:35 19.10.2024
- В Москву возвращается сентябрьская погода: температура воздуха будет выше нормы- синоптики
- 09:30 19.10.2024
- Китайская компания подала в суд иск на Пентагон
- 09:25 19.10.2024
- Объемы экспорта из Китая в РФ в прошлом месяце поставили новый рекорд - СМИ
- 09:25 19.10.2024
- Судебная статистика: 70 человек осуждены в РФ за г госизмену и шпионаж в первой половине 2024 г.
- 09:10 19.10.2024
- На Кубе произошло полное отключение национальной энергосистемы
- 22:41 18.10.2024
- Украина заверила Венгрию, что обеспечит поставки нефти из РФ по трубопроводу «Дружба»
- 22:00 18.10.2024
- Законопроекты о запрете пропаганды чайлдфри нужно доработать, учесть монашество — РПЦ
- 21:20 18.10.2024
- Путин похвалил Запад за признание невозможности «победить Россию на поле боя»
- 20:40 18.10.2024
- Зеленский допустил, что Украина не выйдет на границы 1991 года
- 20:00 18.10.2024
- МУС быстро замолчал насчет Ближнего Востока после окрика из США — Путин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать