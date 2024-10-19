ООН констатирует рост площади плантаций коки в Колумбии

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Площадь плантаций коки в Колумбии за 2023 год увеличилась на 10%, достигнув 253 тыс. га, что стало рекордным показателем. Такие данные содержатся в ежегодном докладе Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), опубликованном в пятницу.

«Площадь засеянной кокой территории в Колумбии выросла на 10%, потенциальный объем производства кокаина — на 53%», — говорится в документе.

По словам президента Колумбии Густаво Петро, страна намерена сократить площади посевов коки, убеждая крестьян перейти к выращиванию других сельскохозяйственных культур.