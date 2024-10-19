Вся Куба уже вторые сутки живет почти без электричества

14:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Национальная система энергоснабжения Кубы рано утром в субботу вновь полностью вышла из строя.

«Компания энергоснабжения сообщает, что сегодня в 06:15 (13:15 мск — прим. ТАСС) снова произошло полное отключение национальной электро-энергетической системы», — говорится в сообщении компании в соцсети X.

Куба вторые сутки продолжает жить в ситуации практически полного отключения света после сбоя на основной электростанции. Власти сообщают, что принимают срочные меры, чтобы решить проблему.