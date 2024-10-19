Вся Куба уже вторые сутки живет почти без электричества
14:50 19.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Национальная система энергоснабжения Кубы рано утром в субботу вновь полностью вышла из строя.
«Компания энергоснабжения сообщает, что сегодня в 06:15 (13:15 мск — прим. ТАСС) снова произошло полное отключение национальной электро-энергетической системы», — говорится в сообщении компании в соцсети X.
Куба вторые сутки продолжает жить в ситуации практически полного отключения света после сбоя на основной электростанции. Власти сообщают, что принимают срочные меры, чтобы решить проблему.
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