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НОВОСТИ

Вся Куба уже вторые сутки живет почти без электричества

14:50 19.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Национальная система энергоснабжения Кубы рано утром в субботу вновь полностью вышла из строя.

«Компания энергоснабжения сообщает, что сегодня в 06:15 (13:15 мск — прим. ТАСС) снова произошло полное отключение национальной электро-энергетической системы», — говорится в сообщении компании в соцсети X.

Куба вторые сутки продолжает жить в ситуации практически полного отключения света после сбоя на основной электростанции. Власти сообщают, что принимают срочные меры, чтобы решить проблему.

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