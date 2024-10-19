Запустить работу ЗАЭС можно за несколько месяцев, если восстановить инфраструктуру - Балицкий

15:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запорожская АЭС (ЗАЭС) находится полностью в рабочем состоянии, поэтому ее запуск — вопрос месяцев, однако сначала необходимо восстановить разрушенную обстрелами украинских войск инфраструктуру в окрестностях станции. Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в интервью ТАСС.

«Она полностью в рабочем состоянии, и запуск ее — это вопрос месяцев. Только надо восстановить инфраструктуру, потому что противник, как только начинаешь восстанавливать, добивает ствольной артиллерией. Естественно, снаряды пока еще сбивать не научились. Ракету можно сбить, дрон можно сбить, а снаряд пушечный, артиллерийский — нет пока. Поэтому мы не можем восстанавливать инфраструктуру и запускать этот ядерный объект, потому что если он будет работать, он будет представлять собой угрозу. Пока он не работает, он никакой угрозы не представляет», — подчеркнул Балицкий.