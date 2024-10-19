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Париж отправит Украине первые истребители Mirage-2000 в начале 2025 года - МИД Франции

16:31 19.10.2024 Источник: РБК

Париж поставит Киеву первые самолеты Mirage-2000 в начале 2025 года, заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро на совместном брифинге с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, - пишет РБК со ссылкой на украинские СМИ.

«Первые самолеты Mirage-2000 будут предоставлены Украине в начале следующего года. Также Франция будет готовить пилотов для этих самолетов», — сказал он.

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