В центрах подготовки ВСУ сократилось число новобранцев - СМИ

18:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мобилизационный ресурс резко снизился на Украине за последние месяцы. Об этом сообщило издание «Страна» со ссылкой на представителя Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Василия Румака.

По его данным, «сейчас средняя численность одновременной подготовки новобранцев в учебных центрах составляет 20 тысяч человек, а еще несколько месяцев назад эта цифра достигала почти 35 тысяч».

Румак объяснил это тем, что сократилась «численность мобилизационного ресурса, попадающего в учебные центры».