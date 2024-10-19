Нетаньяху: Агенты Ирана, которые пытались сегодня убить меня и мою жену, совершили горькую ошибку
20:30 19.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху обвинил «агентов Ирана» в том, что они пытались убить его вместе с супругой во время атаки беспилотника в районе города Кейсария ранее в субботу, и заявил, что это не остановит Израиль от продолжения военных операций против движений ХАМАС и «Хезболлах».
«Агенты Ирана, которые пытались сегодня убить меня и мою жену, совершили горькую ошибку. Это не удержит меня и Государство Израиль от продолжения войны против наших врагов, чтобы обеспечить нашу безопасность на протяжении поколений», — написал глава израильского кабмина в соцсети X (ранее Twitter).
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