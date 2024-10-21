Силы ПВО уничтожили за ночь 18 БПЛА над регионами РФ
09:00 21.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Силы ПВО за ночь уничтожили 18 украинских беспилотников над регионами России, 11 из них — над Ростовской областью, сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 18 украинских беспилотных летательных аппаратов: 11 БПЛА над территорией Ростовской области, 4 — над территорией Брянской области, 2 — над территорией Курской области и 1 — над территорией Орловской области», — сказали в военном ведомстве.
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