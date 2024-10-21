Количество проголосовавших за вступление в ЕС в Молдавии превысило количество противников

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество проголосовавших на референдуме за вступление Молдавии в Евросоюз достигло 50,03% и превысило количество проголосовавших против (49,97%). Соответствующие данные приводит ЦИК Молдавии по итогам обработки 98,33% протоколов.