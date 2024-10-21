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Трамп рассказал, что угрожал Путину нанести удар по Москве

10:00 21.10.2024 Источник: РБК

Бывший президент Дональд Трамп сообщил, что угрожал российскому президенту Владимиру Путину нанести удар по Москве, он сделал это заявление в интервью The Wall Street Journal.

«Я сказал: «Владимир, если ты будешь гоняться за Украиной, я нанесу тебе такой сильный удар, что ты даже не поверишь. Я нанесу тебе удар прямо в центр гребаной Москвы. Я сказал: мы друзья. Я не хочу этого делать, но у меня нет выбора», — утверждает Трамп.

По его словам, Путин ответил no way (можно перевести как «ни за что» или «не может быть»). Республиканец продолжил: «Я сказал: тебе будет очень больно, и я собираюсь снять эти [чертовы] купола с твоей головы».  РБК

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