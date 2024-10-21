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Балицкий допустил, что Запад готов подорвать плотину в Киеве, чтобы обвинить РФ

10:20 21.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Западные страны могут организовать подрыв плотины Киевской ГЭС, чтобы обвинить в этом Россию. Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в интервью ТАСС.

«Они (Киев и его западные партнеры — прим. ТАСС) могут использовать все, что угодно. Они могут подорвать плотину киевскую и обвинить в этом нас. Смоет пол-Киева, погибнут сотни, тысячи или десятки тысяч людей», — объяснил он.

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