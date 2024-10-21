Шеф Пентагона Остин прибыл в Киев — Reuters

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр обороны США Ллойд Остин прибыл в Киев с необъявленным визитом. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его данным, цель визита шефа Пентагона — продемонстрировать поддержку Украины в преддверии выборов в США.