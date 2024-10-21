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НОВОСТИ

Шеф Пентагона Остин прибыл в Киев — Reuters

11:05 21.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр обороны США Ллойд Остин прибыл в Киев с необъявленным визитом. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его данным, цель визита шефа Пентагона — продемонстрировать поддержку Украины в преддверии выборов в США.

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