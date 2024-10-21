Только 9 из 36 регионов Молдавии поддержали вступление в ЕС на референдуме — ЦИК

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вступление в ЕС на референдуме поддержали только в Кишиневе и восьми районах республики. Еще 24 района, а также Гагаузская автономия, муниципалитет Бельцы и избиратели из непризнанного Приднестровья высказались против. Такие предварительные результаты опубликовала Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии после обработки 100% протоколов не территории страны.

На данный момент в Кишинев продолжают поступать данные с избирательных участков за рубежом. К этому времени в общей сложности обработано 98,42% протоколов. Вступление Молдавии в ЕС поддержали 50,08% избирателей, против высказались 49,92%.