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НОВОСТИ

Только 9 из 36 регионов Молдавии поддержали вступление в ЕС на референдуме — ЦИК

11:20 21.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вступление в ЕС на референдуме поддержали только в Кишиневе и восьми районах республики. Еще 24 района, а также Гагаузская автономия, муниципалитет Бельцы и избиратели из непризнанного Приднестровья высказались против. Такие предварительные результаты опубликовала Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии после обработки 100% протоколов не территории страны.

На данный момент в Кишинев продолжают поступать данные с избирательных участков за рубежом. К этому времени в общей сложности обработано 98,42% протоколов. Вступление Молдавии в ЕС поддержали 50,08% избирателей, против высказались 49,92%.

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