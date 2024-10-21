Только 9 из 36 регионов Молдавии поддержали вступление в ЕС на референдуме — ЦИК
11:20 21.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вступление в ЕС на референдуме поддержали только в Кишиневе и восьми районах республики. Еще 24 района, а также Гагаузская автономия, муниципалитет Бельцы и избиратели из непризнанного Приднестровья высказались против. Такие предварительные результаты опубликовала Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии после обработки 100% протоколов не территории страны.
На данный момент в Кишинев продолжают поступать данные с избирательных участков за рубежом. К этому времени в общей сложности обработано 98,42% протоколов. Вступление Молдавии в ЕС поддержали 50,08% избирателей, против высказались 49,92%.
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