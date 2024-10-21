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НОВОСТИ

НАТО сочтет «серьезной эскалацией» участие военных КНДР в СВО

12:00 21.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генсек НАТО Марк Рютте обсудил с президентом Республики Корея Юн Сок Ёля слухи о якобы отправке войск КНДР в РФ для участия в специальной военной операции, назвав такой гипотетический сценарий «серьезной эскалацией».

«Отправка Северной Кореей своих военных для участия в боях на стороне России на Украине будет означать серьезную эскалацию», — написал Рютте в соцсети X после телефонного разговора с южнокорейским президентом.

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