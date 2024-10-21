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В Петербурге фура упала с путепровода на железную дорогу, водитель погиб

12:05 21.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полиция в Санкт-Петербурге проводит проверку по факту ДТП в Пушкинском районе города, где фура упала на железнодорожные пути с путепровода. Водитель грузовика погиб, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

«Около 10 часов утра на 689-м километре Московского шоссе (Пушкинский район, путепровод над Витебским проспектом) неустановленный водитель, управляя тягачом с полуприцепом, совершил наезд на силовое ограждение слева. В результате удара водителя выбросило из кабины, а тягач совершил падение на проложенные под путепроводом железнодорожные пути», — говорится в сообщении.

После падения грузовой автомобиль загорелся. Водитель скончался на месте аварии от полученных травм. Личность погибшего устанавливают.

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