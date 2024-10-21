ВСУ повредили тепловой узел в Энергодаре

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли множественные повреждения тепловому узлу в Энергодаре, что усложнит начало отопительного сезона. Запуск систем отопления начнется на этой неделе, сообщил глава города Эдуард Сеновоз.

«В Энергодаре на выходных вооруженные формирования Украины нанесли множественные повреждения тепловому узлу. В результате атаки ударного БПЛА повреждения получил газопровод. Авария усложняет начало отопительного сезона в городе», — написал он в своем телеграм-канале.