Санду должна доказать, что «криминальные группировки» отняли у нее голоса — Песков

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Молдавии Майя Санду, утверждающая, что некие «криминальные группировки» якобы пытались отнять у нее голоса на выборах, должна предоставить соответствующие доказательства. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Во-первых, не сказано, о чем идет речь. Во-вторых, это достаточно серьезные обвинения этих „преступных группировок“, и общественности должны быть представлены какие-то доказательства. Если она говорит, что она недополучила голоса из-за неких „преступных группировок“, она должна предъявить доказательства», — отметил представитель Кремля, комментируя обвинения со стороны Санду.