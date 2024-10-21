0
0
182
НОВОСТИ

Санду должна доказать, что «криминальные группировки» отняли у нее голоса — Песков

12:32 21.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Молдавии Майя Санду, утверждающая, что некие «криминальные группировки» якобы пытались отнять у нее голоса на выборах, должна предоставить соответствующие доказательства. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Во-первых, не сказано, о чем идет речь. Во-вторых, это достаточно серьезные обвинения этих „преступных группировок“, и общественности должны быть представлены какие-то доказательства. Если она говорит, что она недополучила голоса из-за неких „преступных группировок“, она должна предъявить доказательства», — отметил представитель Кремля, комментируя обвинения со стороны Санду.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

13:32 21.10.2024
Парламент Вьетнама избрал генерала Лыонг Кыонга новым президентом страны
0
55
13:20 21.10.2024
Медведев назвал ослабление Запада и распад США задачами для России
0
88
13:05 21.10.2024
Кремль не раскрывает содержание разговоров лидеров — Песков
0
110
13:00 21.10.2024
В ВСУ растут потери, российская армия продолжает эффективное наступление — Foreign Affairs
0
135
12:20 21.10.2024
ВСУ повредили тепловой узел в Энергодаре
0
184
12:05 21.10.2024
В Петербурге фура упала с путепровода на железную дорогу, водитель погиб
0
200
12:00 21.10.2024
НАТО сочтет «серьезной эскалацией» участие военных КНДР в СВО
0
236
11:32 21.10.2024
В комиссии Армении, РФ и Азербайджана по разблокированию путей нет консенсуса — Григорян
0
285
11:20 21.10.2024
Только 9 из 36 регионов Молдавии поддержали вступление в ЕС на референдуме — ЦИК
0
330
11:05 21.10.2024
Шеф Пентагона Остин прибыл в Киев — Reuters
0
278

Возврат к списку