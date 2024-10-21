Санду должна доказать, что «криминальные группировки» отняли у нее голоса — Песков
12:32 21.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Молдавии Майя Санду, утверждающая, что некие «криминальные группировки» якобы пытались отнять у нее голоса на выборах, должна предоставить соответствующие доказательства. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Во-первых, не сказано, о чем идет речь. Во-вторых, это достаточно серьезные обвинения этих „преступных группировок“, и общественности должны быть представлены какие-то доказательства. Если она говорит, что она недополучила голоса из-за неких „преступных группировок“, она должна предъявить доказательства», — отметил представитель Кремля, комментируя обвинения со стороны Санду.
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