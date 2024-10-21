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НОВОСТИ

Кремль не раскрывает содержание разговоров лидеров — Песков

13:05 21.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль не раскрывает содержание разговоров президента РФ Владимира Путина с другими лидерами, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом он ответил на просьбу ТАСС прокомментировать заявления экс-главы Белого дома Дональда Трампа о том, что тот угрожал Путину ударом по Москве.

«Мы по-прежнему предпочитаем заявлять очень ответственную позицию в плане не придания публичности разговоров, которые ведутся на высшем уровне. К нашему сожалению целый ряд лидеров такой позиции не придерживаются и информационную гигиену в данном случае не соблюдают. Но это на их совести», — сказал представитель Кремля.

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