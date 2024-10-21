0
0
0
НОВОСТИ

Парламент Вьетнама избрал генерала Лыонг Кыонга новым президентом страны

13:32 21.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Национальное собрание (однопалатный парламент) Вьетнама избрало постоянного члена секретариата Центрального комитета правящей Коммунистической партии генерала Лыонг Кыонга новым президентом страны. Трансляцию заседания парламента ведет Вьетнамское информационное агентство.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 24.01.2024
КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
0
8367
09:32 24.01.2024
Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
0
8784
09:05 24.01.2024
Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
0
8235
20:00 23.01.2024
ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
0
8470
17:00 23.01.2024
В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
0
8380
14:32 23.01.2024
ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
0
8402
13:00 23.01.2024
Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
0
8365
12:32 23.01.2024
НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
0
8397
12:05 23.01.2024
Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
0
8321
10:20 23.01.2024
В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
0
8308

Возврат к списку