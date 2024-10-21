Страны ЕС должны разместить «миротворцев» на Украине после конфликта — Politico

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны ЕС, а не США или НАТО, должны будут направить «миротворческие» войска на Украину после завершения конфликта, считает европейское издание американской газеты Politico.

В подтверждение этого тезиса приводится высказывание бывшего посла США в Японии и эксперта американского Института Хадсона (признан нежелательной организацией в России) Кеннета Вайнштайна, который рассуждает о наиболее вероятном на данный момент с точки зрения США и НАТО варианте завершения украинского конфликта по «корейскому сценарию» с разделением страны на две части и созданием демилитаризованной зоны между ними: «Европейцы должны быть готовы отправить войска на Украину после конфликта, чтобы показать свою роль в этой игре».

«Если будет демилитаризованная зона между Украиной и Россией, я считаю, что там должны находиться войска ЕС. Не НАТО и не США, это пошлет четкий сигнал», — подчеркнул он.

Также Politico ссылается на неназванного депутата Европарламента от Европейской народной партии, который заявил, что после конфликта «встанет вопрос о европейских миротворцах на Украине».