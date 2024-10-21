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НОВОСТИ

ВСУ за сутки потеряли больше 260 человек и 2 танка на курском направлении — Минобороны РФ

14:32 21.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 260 военнослужащих, а также два танка за сутки на курском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«За сутки потери ВСУ составили более 260 военнослужащих, уничтожены 16 единиц бронетехники, в том числе 2 танка, боевая машина пехоты и 13 боевых бронированных машин, 6 орудий полевой артиллерии, 4 автомобиля и 2 станции радиоэлектронной борьбы», — сообщили там.

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