Референдум в Молдавии показал, что бывает, когда врешь населению — правящая партия Грузии
16:00 21.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Результат референдума в Молдавии, где половина населения выступила против евроинтеграции, показал, что бывает, когда врешь населению от имени Европы. Об этом заявил исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Мамука Мдинарадзе.
«Представьте, когда многое основано на фальши и когда от имени Европы говорят населению ложь, получаются такие результаты. Мы как раз этого остерегаемся. [Критикующие правящую партию] не ценят того, что мы не приближаемся к красным линиям, чтобы не пострадало с точки зрения имиджа представление о Европе, к тому же называют нас антиевропейцами. А главными европейцами в этой стране называют людей с таким прошлым, которые захлебываются в своей желчи и тьме. Это случилось с Молдавией. Как они сумели за несколько лет заставить возненавидеть Европу половину населения Молдавии? С нами произойдет то же, если мы не будем сильны», — заявил Мдинарадзе на брифинге, комментируя референдум в Молдавии, где на данный момент за евроинтеграцию проголосовали 50,41% избирателей, против высказались 49,59%.
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