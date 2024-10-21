ЕС молчит о мирных жертвах Ливана, так как слишком «занят» Украиной — ливанский политик
16:12 21.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Европейский союз (ЕС) молчит о жертвах среди мирного населения Ливана, поскольку занят украинским кризисом. Об этом заявил ТАСС председатель Прогрессивно-социалистической партии Ливана Теймур Джумблат.
«Что случилось с „могущественной и единой Европой“, которая сейчас расколота и все громче заявляет о войне России с Украиной, вводя санкции против Москвы на каждом шагу? Почему ее голос внезапно замолкает, когда речь заходит об Израиле? Хотя есть несколько смелых и ярких голосов, за которые мы глубоко благодарны, где же коллективный протест Европы в связи с массовыми убийствами мирных жителей Палестины и Ливана — в основном женщин и детей?» — заявил он.
Джумблат указал, что Ливан призывает «высокоморальный» Запад проявить то же возмущение и ту же смелость, которые он проявляет, когда говорит о войне на Украине, к войнам в секторе Газа и Ливане. «Мы призываем теократических и религиозных деятелей нашего региона, независимо от их разногласий, прекратить вовлекать страну и другие соседние государства в прокси-войны, которые приносят только страдания, смерть и разрушения», — добавил политик.
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