Санду пользовалась привилегированным положением в СМИ и админресурсом на выборах — ОБСЕ

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Молдавии Майя Санду пользовалась привилегированным положением в СМИ, а также использовала административный ресурс в ходе избирательной кампании к президентским выборам и референдуму о вступлении в ЕС. Об этом говорится в промежуточном отчете наблюдательной миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ).

«СМИ в ходе избирательной кампании по выборам президента и референдуму ставили в привилегированное положение действующего президента. У конкурентов не было равных возможностей. Отмечено злоупотребление административным ресурсом», — зачитала отчет глава наблюдательной миссии Люция Потучкова.