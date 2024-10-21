Санду пользовалась привилегированным положением в СМИ и админресурсом на выборах — ОБСЕ
16:32 21.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Молдавии Майя Санду пользовалась привилегированным положением в СМИ, а также использовала административный ресурс в ходе избирательной кампании к президентским выборам и референдуму о вступлении в ЕС. Об этом говорится в промежуточном отчете наблюдательной миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ).
«СМИ в ходе избирательной кампании по выборам президента и референдуму ставили в привилегированное положение действующего президента. У конкурентов не было равных возможностей. Отмечено злоупотребление административным ресурсом», — зачитала отчет глава наблюдательной миссии Люция Потучкова.
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