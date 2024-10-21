Британия не собирается платить репарации или извиняться за работорговлю — канцелярия

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Великобритании не намерено извиняться или обсуждать выплату репараций за работорговлю на саммите Содружества в Самоа. Об этом заявил представитель премьер-министра Соединенного Королевства Кира Стармера, слова которого приводит газета The Guardian.

«Репарации не находятся на повестке встречи глав правительств Содружества. Позиция правительства не изменилась, мы не выплачиваем репарации. Премьер-министр посетит саммит на текущей неделе для обсуждения общих вызовов и возможностей Содружества, в том числе усилия по обеспечению роста наших экономик», — сказал он.

По его словам, позиция властей Великобритании по вопросу извинений остается прежней. «Мы не будем приносить извинения на встрече глав правительств Содружества, но мы продолжим взаимодействовать с партнерами для борьбы с сегодняшними неотложными вызовами в интересах будущих поколений», — добавил представитель Стармера.

Ранее газета The Daily Mail сообщила со ссылкой на источники, что группа из 15 карибских стран решила вынести на обсуждение вопрос репараций на встрече глав государств и правительств Содружества, которая пройдет в Самоа на этой неделе. Как подчеркнуло издание, пострадавшие от работорговли страны требуют, чтобы Лондон в качестве компенсации выплатил по меньшей мере 206 млрд фунтов ($270 млрд).