Экономика Украины рухнула, Киеву следует поднять планку мобилизации до 30 лет — эксперт
17:12 21.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Экономика Украины рухнула, и стране не хватает 4,5 млн работников. Такое мнение выразила директор Института демографии и социальных исследований в Киеве Элла Либанова. Она рекомендовала Киеву повысить минимальный возраст мобилизации до 30 лет.
«Многим компаниям пришлось закрыться. В Минэкономики считают, что нам нужны дополнительные 4,5 млн работников», — констатировала она. Из-за того, что многие мужчины находятся на фронте, их, как пояснила Либанова, заменяют женщины, а также мужчины постарше. «С точки зрения работодателя, идеальный работник сегодня — это тот, кому уже исполнилось 60 лет и поэтому его нельзя призвать в армию», — сказала она в интервью журналу Der Spiegel.
«С демографической точки зрения наиболее разумным было бы мобилизовать только мужчин старше 30 лет. Потому что большинство людей заводят детей в возрасте от 25 до 29 лет», — сказала Либанова. При этом она добавила, что «такое повышение минимального возраста невозможно по другим причинам, военным и экономическим».
По ее словам, уровень рождаемости на Украине во время конфликта снизился до рекордно низкого уровня — менее одного ребенка на женщину. После завершения конфликта, по ее мнению, данный показатель может снова вырасти до 1,5. «Однако он не превысит это значение», — резюмировала Либанова. Еще одной демографической проблемой, как отметила она, является рост количества смертей от сердечно-сосудистых и психических заболеваний.
Отвечая на вопрос, сколько украинских беженцев могут вернуться обратно, она высказала мнение, что примерно третья часть. «Если исходить из балканских войн 1990-х годов, я бы сказала: треть. Но я надеюсь, что их будет больше, может быть, половина», — заключила Либанова.
НОВОСТИ
- 18:00 21.10.2024
- Новый пакет помощи Киеву от США не изменит ситуацию на поле боя — обозреватель Bild
- 17:32 21.10.2024
- Россия никогда не делала ничего негативного в отношении Индии — глава индийского МИД
- 17:00 21.10.2024
- Британия не собирается платить репарации или извиняться за работорговлю — канцелярия
- 16:32 21.10.2024
- Санду пользовалась привилегированным положением в СМИ и админресурсом на выборах — ОБСЕ
- 16:12 21.10.2024
- ЕС молчит о мирных жертвах Ливана, так как слишком «занят» Украиной — ливанский политик
- 16:00 21.10.2024
- Референдум в Молдавии показал, что бывает, когда врешь населению — правящая партия Грузии
- 15:32 21.10.2024
- ХАМАС не будет назначать нового лидера до внутренних выборов в марте 2025 года — ТВ
- 15:12 21.10.2024
- Медведев уверен, что Трамп не угрожал Путину «ударом по Москве»
- 15:00 21.10.2024
- Голландские активисты заблокировали шлюзы, пытаясь остановить круизное судно
- 14:32 21.10.2024
- ВСУ за сутки потеряли больше 260 человек и 2 танка на курском направлении — Минобороны РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать