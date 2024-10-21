ВС РФ поразили объекты энергетики Украины и инфраструктуру аэродромов ВСУ — МО РФ

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВС РФ в ходе спецоперации на Украине за сутки поразили объекты энергетики, инфраструктуру аэродромов, цехи производства беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики Украины, обеспечивавшим действия ВСУ, а также инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и складам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, пункту временной дислокации иностранных наемников, скоплениям живой силы и военной техники противника в 127 районах», — говорится в сообщении.