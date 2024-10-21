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«Детский» бюджет в ближайшие три года превысит 10 трлн рублей — Володин

20:00 21.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Проект федерального бюджета на 2025–2027 годы предусматривает, что на поддержку семей с детьми будет направлено более 10 трлн рублей. Об этом журналистам сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«В ближайшие три года „детский“ бюджет превысит 10 трлн рублей, на выплату единого детского пособия предусмотрено более 4 трлн рублей», — отметил Володин. Также, по его словам, 1,7 трлн рублей будет направлено на выплату материнского капитала, размер которого ежегодно индексируется с учетом уровня инфляции.

Кроме того, подчеркнул Володин, «37,5 млрд рублей будет выделено на поддержку региональных программ по повышению рождаемости в субъектах РФ, в которых суммарный коэффициент рождаемости по итогам 2023 года ниже среднероссийского». По его словам, приоритетом для депутатов в рамках работы над бюджетом выступает «выполнение социальных обязательств перед гражданами».

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