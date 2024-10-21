В саммите БРИКС примут участие представители 36 стран и 6 международных организаций
20:40 21.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Участие в саммите БРИКС, который пройдет в Казани, примут представители 36 стран и 6 международных организаций. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«Мы ожидаем участия представителей 36 стран и руководства 6 международных организаций», — сказал он.
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