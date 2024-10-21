Армия Израиля заявила, что в ближайшие часы нанесет удары по всему Ливану

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израильские ВВС в ближайшие часы нанесут новую серию ударов по всему Ливану, включая район Бейрута. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

«В ближайшие часы мы продолжим атаковать цели „Хезболлах“ на территории Ливана, в том числе [наносить удары] по Дахии в Бейруте», — сказал он.