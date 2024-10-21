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НОВОСТИ

Британский журналист Филлипс получил временное убежище в РФ

22:40 21.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подданный Великобритании, журналист Грэм Филлипс получил временное убежище на территории РФ. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Мои коллеги из миграционного подразделения ОМВД России „Октябрьский“ Луганской Народной Республики вручили известному журналисту, гражданину Великобритании Грэму Филлипсу свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении Волк в ее телеграм-канале.

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