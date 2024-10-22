Силы ПВО за ночь сбили 18 украинских БПЛА над регионами России

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 18 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Брянской, Белгородской, Курской, Тульской и Орловской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожено 18 украинских беспилотных летательных аппаратов: 11 БПЛА над территорией Брянской области, 3 — над территорией Белгородской области, 2 — над территорией Курской области и по одному над территориями Тульской и Орловской областей», — сообщили там.