База США в Сирии подверглась ракетному обстрелу — телеканал Al Mayadeen
09:20 22.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
База вооруженных сил США возле нефтегазового месторождения Коноко в сирийской провинции Дейр-эз-Зор подверглась ракетному обстрелу. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.
Других подробностей о происшествии не приводится.
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