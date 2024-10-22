База США в Сирии подверглась ракетному обстрелу — телеканал Al Mayadeen

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09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

База вооруженных сил США возле нефтегазового месторождения Коноко в сирийской провинции Дейр-эз-Зор подверглась ракетному обстрелу. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

Других подробностей о происшествии не приводится.