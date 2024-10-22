Запад затруднил Индии дружбу с РФ, но эти проблемы решаемы — Ананд

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запад оказывает сильное давление на Индию, из-за чего ей было трудно оставаться другом России, но все эти проблемы решаемы, и дружба стран только растет. Об этом заявила глава индийской неправительственной организации «Международный форум стран БРИКС» Пурнима Ананд в интервью ТАСС перед стартом XVI саммита объединения.

«Индийско-российские отношения всегда были традиционно дружественными, в том числе исходя из того, что наши культуры и обычаи во многом схожи. Но в это неспокойное время, когда РФ попала под санкции, Индии было трудно оставаться другом, потому что на нее оказывалось очень сильное давление со стороны Запада, — отметила она. — Это действительно затруднило дружбу и связи Индии с Россией, но наши эксперты и наш министр иностранных дел сделают все возможное, чтобы решить эти проблемы».

Она назвала важным показателем дружбы визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию, где он был принят с почестями. «Так что наша дружба растет, и у нас очень хорошие отношения», — добавила Ананд.