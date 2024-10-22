Лондон выдаст Киеву кредит на $2,9 млрд за счет российских активов — The Daily Telegraph
10:05 22.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Великобритания выдаст Украине кредит на 2,26 млрд фунтов ($2,93 млрд), который предполагается погашать за счет доходов от реинвестирования замороженных российских активов. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph.
По ее данным, у Лондона будет право вето в вопросе о том, какие именно вооружения Киев будет приобретать на полученные средства.
Великобритания — один из членов Группы семи (G7), которая обязалась предоставить Украине кредит в размере $50 млрд за счет прибыли от заблокированных на Западе активов РФ. Ожидается, что министры финансов G7 уже на этой неделе объявят о том, как эти средства будут распределены между участниками клуба экономически развитых государств. Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что от общей суммы «европейские страны выделят $20 млрд, американцы — еще $20 млрд, а остальные участники G7 — $10 млрд».
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