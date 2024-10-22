0
0
169
НОВОСТИ

Лондон выдаст Киеву кредит на $2,9 млрд за счет российских активов — The Daily Telegraph

10:05 22.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания выдаст Украине кредит на 2,26 млрд фунтов ($2,93 млрд), который предполагается погашать за счет доходов от реинвестирования замороженных российских активов. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph.

По ее данным, у Лондона будет право вето в вопросе о том, какие именно вооружения Киев будет приобретать на полученные средства.

Великобритания — один из членов Группы семи (G7), которая обязалась предоставить Украине кредит в размере $50 млрд за счет прибыли от заблокированных на Западе активов РФ. Ожидается, что министры финансов G7 уже на этой неделе объявят о том, как эти средства будут распределены между участниками клуба экономически развитых государств. Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что от общей суммы «европейские страны выделят $20 млрд, американцы — еще $20 млрд, а остальные участники G7 — $10 млрд».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:05 22.10.2024
Путин уже находится в Казани — Песков
0
18
11:00 22.10.2024
60% жителей ФРГ выступили против поставок оружия Израилю — опрос
0
38
10:32 22.10.2024
Силы РФ не позволяют ВСУ подтянуть резервы на купянское направление — Ганчев
0
115
10:20 22.10.2024
Сербы устали слушать про целостность Украины на фоне игнорирования Косово — Вучич
0
129
10:00 22.10.2024
Пожар из-за прилета БПЛА произошел на предприятии в Тамбовской области
0
173
09:32 22.10.2024
Запад затруднил Индии дружбу с РФ, но эти проблемы решаемы — Ананд
0
196
09:20 22.10.2024
База США в Сирии подверглась ракетному обстрелу — телеканал Al Mayadeen
0
232
09:05 22.10.2024
Армия Израиля нанесла за сутки свыше 230 ударов по целям «Хезболлах»
0
236
09:00 22.10.2024
Силы ПВО за ночь сбили 18 украинских БПЛА над регионами России
0
229
22:40 21.10.2024
Британский журналист Филлипс получил временное убежище в РФ
0
735

Возврат к списку