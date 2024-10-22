10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Граждане Сербии устали от затянувшейся евроинтеграции и сыты лицемерием международных политиков, которые подчеркивают высокую важность территориальной целостности Украины и игнорируют при этом территориальную целостность Сербии. Об этом в эфире Радио и телевидения Сербии заявил глава балканской республики Александар Вучич.

«Сербия свои решения о европейском пути приняла давно. Чтобы их изменить, многое должно измениться в самой стране. Этот путь продолжается еще с 2000 года. Как бы вы его не называли, мы обеспечили начало переговоров и ответственны за это, но это продолжается уже долго и люди в какой-то мере уже сыты, сыты от всего этого. И от разговоров о территориальной целостности Украины и отсутствия при этом уважения территориальной целостности Сербии. Когда доходит до обсуждения Косово и Метохии, люди больше не могут терпеть такую дозу лицемерия и неправды. Я этого не скрываю», — подчеркнул Вучич.

Сербский лидер неоднократно указывал на то, что значительное число мировых лидеров при безоговорочной поддержке Украины в территориальных вопросах проявляют лицемерие, признавая независимость Косова и игнорируя тем самым территориальную целостность Сербии.