Силы РФ не позволяют ВСУ подтянуть резервы на купянское направление — Ганчев

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военные на купянском направлении не позволяют Вооруженным силам Украины (ВСУ) подтянуть резервы, точно отрабатывая по пунктам дислокации. Об этом сообщил ТАСС глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев.

«На купянском направлении сохраняется перевес сил в нашу пользу, инициатива остается на нашей стороне. Попытки противника подтянуть резервы не имеют особого успеха, ВС РФ очень четко отрабатывает по военным объектам и пунктам временной дислокации», — сказал он.