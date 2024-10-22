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НОВОСТИ

Силы РФ не позволяют ВСУ подтянуть резервы на купянское направление — Ганчев

10:32 22.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военные на купянском направлении не позволяют Вооруженным силам Украины (ВСУ) подтянуть резервы, точно отрабатывая по пунктам дислокации. Об этом сообщил ТАСС глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев.

«На купянском направлении сохраняется перевес сил в нашу пользу, инициатива остается на нашей стороне. Попытки противника подтянуть резервы не имеют особого успеха, ВС РФ очень четко отрабатывает по военным объектам и пунктам временной дислокации», — сказал он.

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