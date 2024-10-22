0
0
22
НОВОСТИ

60% жителей ФРГ выступили против поставок оружия Израилю — опрос

11:00 22.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Значительное большинство жителей Германии против поставок вооружений Израилю со стороны ФРГ. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Forsa по заказу журнала Stern.

По его данным, 60% респондентов высказались против поставок оружия еврейскому государству. В то же время 31% опрошенных считает это верным. Еще 9% не стали выражать свою точку зрения по этому поводу.

Самыми рьяными противниками экспорта вооружений Израилю являются сторонники партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (85%) и правой партии «Альтернатива для Германии» (75%). Среди сторонников оппозиционного консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) 56% выступают против поставок оружия. Несогласие преобладает и среди избирателей двух правящих партий (СДПГ — 60%, СвДП — 52%). Среди сторонников также входящей в правящую коалицию партии «зеленых» 50% выступают против поставок вооружений, 39% считают это правильным.

Опрос проводился с 17 по 18 октября. В нем приняли участие 1 007 человек.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:05 22.10.2024
Путин уже находится в Казани — Песков
0
37
10:32 22.10.2024
Силы РФ не позволяют ВСУ подтянуть резервы на купянское направление — Ганчев
0
127
10:20 22.10.2024
Сербы устали слушать про целостность Украины на фоне игнорирования Косово — Вучич
0
142
10:05 22.10.2024
Лондон выдаст Киеву кредит на $2,9 млрд за счет российских активов — The Daily Telegraph
0
186
10:00 22.10.2024
Пожар из-за прилета БПЛА произошел на предприятии в Тамбовской области
0
183
09:32 22.10.2024
Запад затруднил Индии дружбу с РФ, но эти проблемы решаемы — Ананд
0
205
09:20 22.10.2024
База США в Сирии подверглась ракетному обстрелу — телеканал Al Mayadeen
0
238
09:05 22.10.2024
Армия Израиля нанесла за сутки свыше 230 ударов по целям «Хезболлах»
0
243
09:00 22.10.2024
Силы ПВО за ночь сбили 18 украинских БПЛА над регионами России
0
237
22:40 21.10.2024
Британский журналист Филлипс получил временное убежище в РФ
0
739

Возврат к списку