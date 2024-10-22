60% жителей ФРГ выступили против поставок оружия Израилю — опрос

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Значительное большинство жителей Германии против поставок вооружений Израилю со стороны ФРГ. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Forsa по заказу журнала Stern.

По его данным, 60% респондентов высказались против поставок оружия еврейскому государству. В то же время 31% опрошенных считает это верным. Еще 9% не стали выражать свою точку зрения по этому поводу.

Самыми рьяными противниками экспорта вооружений Израилю являются сторонники партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (85%) и правой партии «Альтернатива для Германии» (75%). Среди сторонников оппозиционного консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) 56% выступают против поставок оружия. Несогласие преобладает и среди избирателей двух правящих партий (СДПГ — 60%, СвДП — 52%). Среди сторонников также входящей в правящую коалицию партии «зеленых» 50% выступают против поставок вооружений, 39% считают это правильным.

Опрос проводился с 17 по 18 октября. В нем приняли участие 1 007 человек.