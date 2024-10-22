Путин уже находится в Казани — Песков
11:05 22.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин работает в Казани, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Президент уже в Казани», — сказал представитель Кремля. По его словам, изменений в графике нет, «все по плану».
В Казани у президента сегодня начнется серия двусторонних встреч с участниками саммита БРИКС, а вечером состоится неформальный обед для глав делегаций. Двусторонние встречи и мероприятия самого саммита продолжатся и в последующие два дня.
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