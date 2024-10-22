11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 200 наемников из Латинской Америки и Южной Европы — испанцы, португальцы, кубинцы — воюют в составе Иностранного легиона на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Часовом Яре. Об этом ТАСС рассказал начальник оперативного штаба разведцентра «Мелодия» 88-й добровольческой бригады «Эспаньола» с позывным Чукча.

«Гарнизон противника, несмотря на постоянное давление и огромные потери, сохраняет свою боеспособность. По данным разведки 88-й бригады „Эспаньола“, на часов-ярском участке фронта противник активно применяет подразделения иностранного легиона, укомплектованные преимущественно наемниками из Латинской Америки и Южной Европы (испанцы, португальцы, кубинцы). Несмотря на то, что в Часовом Яре таких солдат удачи уже около 200 человек, их боевой дух оставляет желать лучшего», — сказал он.

Начальник оперштаба разведцентра также отметил, что данные радиоперехватов «свидетельствуют об их регулярных отказах от выполнения боевых задач».