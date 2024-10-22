0
0
195
НОВОСТИ

Боец ВС РФ рассказал о 200 испанских и португальских наемниках в Часовом Яре

11:20 22.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 200 наемников из Латинской Америки и Южной Европы — испанцы, португальцы, кубинцы — воюют в составе Иностранного легиона на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Часовом Яре. Об этом ТАСС рассказал начальник оперативного штаба разведцентра «Мелодия» 88-й добровольческой бригады «Эспаньола» с позывным Чукча.

«Гарнизон противника, несмотря на постоянное давление и огромные потери, сохраняет свою боеспособность. По данным разведки 88-й бригады „Эспаньола“, на часов-ярском участке фронта противник активно применяет подразделения иностранного легиона, укомплектованные преимущественно наемниками из Латинской Америки и Южной Европы (испанцы, португальцы, кубинцы). Несмотря на то, что в Часовом Яре таких солдат удачи уже около 200 человек, их боевой дух оставляет желать лучшего», — сказал он.

Начальник оперштаба разведцентра также отметил, что данные радиоперехватов «свидетельствуют об их регулярных отказах от выполнения боевых задач».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:32 22.10.2024
Саммит БРИКС в Казани станет свидетельством растущего сближения стран-участниц — CNN
0
17
12:20 22.10.2024
В Нижегородской области вертолет санитарной авиации совершил жесткую посадку
0
68
12:05 22.10.2024
Страны БРИКС выступают против лицемерия Запада, который идет к упадку — Foreign Policy
0
108
12:00 22.10.2024
Киев получит новый кредит в 35 млрд евро, только выполнив политические условия ЕС — ЕК
0
121
11:32 22.10.2024
Сын основателя современного Сингапура назвал себя политическим беженцем
0
179
11:05 22.10.2024
Путин уже находится в Казани — Песков
0
211
11:00 22.10.2024
60% жителей ФРГ выступили против поставок оружия Израилю — опрос
0
203
10:32 22.10.2024
Силы РФ не позволяют ВСУ подтянуть резервы на купянское направление — Ганчев
0
255
10:20 22.10.2024
Сербы устали слушать про целостность Украины на фоне игнорирования Косово — Вучич
0
262
10:05 22.10.2024
Лондон выдаст Киеву кредит на $2,9 млрд за счет российских активов — The Daily Telegraph
0
288

Возврат к списку