В Нижегородской области вертолет санитарной авиации совершил жесткую посадку

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вертолет санитарной авиации совершил жесткую посадку в лесу в Нижегородской области. Как сообщили ТАСС в Национальной службе санитарной авиации (НССА) Ростеха, действия пилотов позволили предотвратить серьезную аварию.

«В Нижегородской области вертолет санитарной авиации совершил грубую посадку в лесной зоне, предварительно, из-за проблем технического характера. На борту находился экипаж с пациентом. Грамотные действия пилотов позволили посадить вертолет на землю и предотвратить серьезную аварию. В результате инцидента один из пилотов повредил ногу, у других лиц ушибы, существенных травм нет», — сказали в службе.

В НССА уточнили, что в настоящее время на место направлены два вертолета для эвакуации людей.