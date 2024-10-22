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Саммит БРИКС в Казани станет свидетельством растущего сближения стран-участниц — CNN

12:32 22.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Саммит БРИКС, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября, свидетельствует о все большем сближении стран, входящих в объединение. С таким утверждением выступил американский телеканал CNN.

Он указал, что этому способствует прежде всего стремление «увидеть сдвиг в глобальном балансе сил» и «противостоять Западу, возглавляемому Соединенными Штатами».

При этом телеканал отметил, что саммит в Казани станет «крупнейшей международной встречей», которая проводилась в России в последнее время, и даст возможность президенту РФ Владимиру Путину «пообщаться один на один с коллегами по БРИКС и высокопоставленными лицами из дружественных стран».

Шестнадцатый саммит глав государств БРИКС, который является ключевым событием председательства РФ в объединении, пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Объединение БРИКС было создано в 2006 году Бразилией, Россией, Индией и Китаем, в 2011 году к нему присоединилась ЮАР. 1 января 2024 года Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия стали полноправными участниками группы. Саммит в Казани будет первым, в котором примут участие и новые члены объединения. Ожидается участие представителей более чем 30 стран. В числе иностранных лидеров, которые прибудут в Казань, в частности, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент Лаоса Тхонглун Сисулит.

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