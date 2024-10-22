Увеличение расчетов в нацвалютах позволяет избавить развитие экономики от политики — Путин
13:05 22.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Увеличение расчетов в национальных валютах позволяет повысить финансовую независимость стран БРИКС, максимально снизить геополитические риски, избавить развитие экономики от политики. Такое мнение президент РФ Владимир Путин высказал на встрече с главой Нового банка развития Дилмой Руссефф.
«Увеличение расчетов в местных валютах позволяет снизить оплату за обслуживание долга, повысить финансовую независимость стран — участниц БРИКС, ну и максимально снизить геополитические риски, избавить, насколько это возможно в сегодняшнем мире, развитие экономики от политики», — сказал российский лидер. При этом Путин отметил, что с 2018 года Новым банком развития было профинансировано 100 проектов на общую сумму 33 млрд долларов.
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