Увеличение расчетов в нацвалютах позволяет избавить развитие экономики от политики — Путин

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Увеличение расчетов в национальных валютах позволяет повысить финансовую независимость стран БРИКС, максимально снизить геополитические риски, избавить развитие экономики от политики. Такое мнение президент РФ Владимир Путин высказал на встрече с главой Нового банка развития Дилмой Руссефф.

«Увеличение расчетов в местных валютах позволяет снизить оплату за обслуживание долга, повысить финансовую независимость стран — участниц БРИКС, ну и максимально снизить геополитические риски, избавить, насколько это возможно в сегодняшнем мире, развитие экономики от политики», — сказал российский лидер. При этом Путин отметил, что с 2018 года Новым банком развития было профинансировано 100 проектов на общую сумму 33 млрд долларов.