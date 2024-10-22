Минобороны РФ сообщило об освобождении Новосадового в ДНР
13:32 22.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы РФ освободили населенный пункт Новосадовое в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Подразделения группировки войск „Запад“ в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Новосадовое Донецкой Народной Республики», — сообщили в ведомстве.
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