Минобороны РФ сообщило об освобождении Новосадового в ДНР

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы РФ освободили населенный пункт Новосадовое в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Подразделения группировки войск „Запад“ в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Новосадовое Донецкой Народной Республики», — сообщили в ведомстве.