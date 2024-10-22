Белорусская экономика работает в мобилизационном режиме, есть ощутимые результаты — власти
14:00 22.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Белорусская экономика третий год работает в мобилизационном режиме, что позволило восстановить досанкционный объем валового производства. Об этом заявил первый вице-премьер Николай Снопков, выступая в парламенте.
«Третий год подряд правительством организована работа в мобилизационном режиме: доведены детальные матрицы задач по производству, экспорту, снижению затрат и финансовым результатам с еженедельным контролем их выполнения. Как итог промышленность выросла за девять месяцев на 6,4%, а в целом уже два последних года растем в промежутке не ниже 5-6% по промышленному производству», — сказал Снопков, видеофрагмент выступления которого опубликовала пресс-служба белорусского правительства. По словам чиновника, спрос на продукцию позволил загрузить мощности и нарастить продажи.
Снопков отметил, что, несмотря на санкции, объемы белорусского экспорта растут. В частности, экспорт в РФ в 2023 году достиг исторического максимума и превысил $25 млрд, за восемь месяцев 2024 года он увеличился еще на 3,9%. Он напомнил, что Белоруссия и РФ реализуют 27 проектов в сфере импортозамещения в промышленности с общей суммой инвестиций 170 млрд российских рублей с привлечением средств российского госкредита.
«Главный результат- это восстановление досанкционного объема валового производства. Второй год подряд экономика растет темпами выше мировых», — сказал первый вице-премьер. Он отметил, что в январе — сентябре ВВП страны вырос на 4,5%, перед правительством была поставлена задача достичь по году показателя в 3,8%.
Согласно прогнозным параметрам развития страны на 2024 год, власти ожидают рост ВВП на 3,8%. Белорусское правительство планирует рост экономики в 2025 году на уровне 4,1%.
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