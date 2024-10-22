Банки РФ в 2024 г. предотвратили 30 млн попыток мошеннических списаний средств
14:12 22.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские банки в этом году уже предотвратили 30 млн попыток мошеннических списаний средств, что почти равно показателю за весь 2023 год. Сумма предотвращенных хищений составила 4,3 трлн руб. Об этом сообщил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров в ходе конференции Т-банка по финансам и инвестициям «Толк».
«По этому году цифры тоже достаточно впечатляющие. По количеству попыток, которые банки предотвратили на своей стороне, эта цифра составляет уже 30 млн попыток. Я обращаю внимание, то есть мы фактически за полгода подошли к цифре, которая появилась по результатам 2023 года», — сказал он.
Уваров отметил, что общая сумма предотвращенных хищений составила порядка 4,3 трлн рублей.
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