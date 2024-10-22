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На саммите БРИКС будут приняты важные решения для укрепления объединения — Путин

14:32 22.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидеры стран БРИКС на саммите в Казани примут важные решения, направленные на укрепление работы в объединении. Это анонсировал президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на полях саммита БРИКС.

«В Казани мы должны принять ряд важных решений, направленных на дальнейшее совершенствование деятельности объединения и укрепление многопланового сотрудничества в его рамках», — рассказал Путин. Россия в этом году председательствует в БРИКС.

По словам российского президента, работа на саммите БРИКС начнется уже вечером: «Предстоит общение лидеров за ужином, и таким образом мы начнем уже нашу работу».

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