Европарламент одобрил кредит Киеву на 35 млрд евро под доходы от активов РФ
15:00 22.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Европейский парламент (ЕП) на пленарной сессии в Страсбурге одобрил предложенный Еврокомиссией (ЕК) механизм выделения Киеву кредита в 35 млрд евро с погашением за счет доходов от замороженных российских активов. Трансляция заседания велась на сайте Европарламента.
За проголосовали 518 евродепутатов, против высказались 56 парламентариев, еще 61 депутат воздержался. «Таким образом мы посылаем четкий сигнал о том, что мы используем доходы от российских замороженных активов для [финансирования] Украины», — отметила председатель ЕП Роберта Метсола.
После одобрения Европарламентом вопрос выделения Украине 35 млрд должен рассмотреть Совет ЕС, что, как ожидается, произойдет до конца этой недели. При этом еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, курирующий в Еврокомиссии попытки экспроприировать суверенные активы РФ, замороженные в юрисдикциях ЕС, подчеркнул, что Киев получит кредит только при выполнении предварительных политических условий ЕС, которые будут закреплены в отдельном меморандуме.
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