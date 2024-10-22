Движение «Хезболлах» взяло на себя ответственность за нападение на дом Нетаньяху

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ливанское шиитское движение «Хезболлах» взяло на себя ответственность за совершенное 19 октября нападение на дом премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом заявил глава информационной службы организации Мухаммед Афиф, выступая на пресс-конференции в Бейруте.

«Исламское сопротивление берет на себя полную и исключительную ответственность за операцию в Кейсарии и атаку на дом военного преступника Нетаньяху», — подчеркнул Афиф.

Ранее Нетаньяху обвинил «агентов Ирана» в том, что они пытались убить его вместе с супругой во время атаки беспилотника в районе города Кейсария 19 октября, и заявил, что это не заставит Израиль отказаться от продолжения военных операций против «Хезболлах» и радикального палестинского движения ХАМАС.