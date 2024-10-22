Заложенные в бюджет РФ параметры будут исполнены вне зависимости от курса рубля — Силуанов
17:00 22.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Все заложенные в федеральном бюджете России параметры будут исполнены вне зависимости от курса рубля, заявил журналистам на полях саммита БРИКС в Казани министр финансов России Антон Силуанов.
«Нам курс рубля важен, но для Минфина важно, чтобы все то, что задумано и заключено в бюджет, было исполнено. Это и будет сделано, вне зависимости от курса рубля», — сказал Силуанов.
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