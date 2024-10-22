Заложенные в бюджет РФ параметры будут исполнены вне зависимости от курса рубля — Силуанов

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все заложенные в федеральном бюджете России параметры будут исполнены вне зависимости от курса рубля, заявил журналистам на полях саммита БРИКС в Казани министр финансов России Антон Силуанов.

«Нам курс рубля важен, но для Минфина важно, чтобы все то, что задумано и заключено в бюджет, было исполнено. Это и будет сделано, вне зависимости от курса рубля», — сказал Силуанов.